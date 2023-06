Sanità e servizi digitali, da lunedì in Lunigiana arrivano le ‘Botteghe della Salute’

Dal 19 giugno le Botteghe della Salute della Lunigiana saranno aperte per fornire sostegno ai cittadini dei diversi comuni del territorio. Le Botteghe della Salute offrono alla popolazione un luogo facilmente raggiungibile dove trovare accesso ai servizi amministrativi della sanità toscana, con assistenza e supporto nell’utilizzo degli strumenti digitali. Si tratta di un progetto al servizio dei territori: una rete capillare e flessibile, capace di andare incontro ai bisogni di tutte le persone e di accorciare le distanze fra Pubblica Amministrazione e cittadino. Gli sportelli saranno gestiti da Mattia ed Elisa, operatori adeguatamente formati che daranno informazioni e aiuteranno ad utilizzare i tanti servizi online della Pubblica Amministrazione. In particolare il cittadino potrà attivare la tessera sanitaria elettronica, consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico, prenotare visite mediche ed esami, verificare o modificare la fascia economica per il ticket sanitario, accedere ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione e richiedere informazioni sui servizi comunali. Le Botteghe della Salute saranno aperte dalle 9 alle 12 ogni quindici giorni.

Di seguito il calendario di apertura.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com