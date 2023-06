L’Unione di Comuni Montana della Lunigiana ricorda la possibilità di usufruire, a prezzi contenuti, del servizio di pensione per cani attivo al canile comprensoriale di Groppoli di Mulazzo. “Il canile comprensoriale di Groppoli è un’eccellenza in tutta la Toscana, e non solo. Esempio di lavoro svolto in modo: corretto, attento e professionale. Qui gli amici a quattro zampe sono trattati e seguiti al meglio grazie alla passione di professionisti e volontari scrupolosi”, sottolineano dall’Unione. Per contattare il canile è possibile utilizzare i seguenti canali: telefonicamente allo 0187 851026 oppure via e-mail canile@ucml.it

L’articolo Servizio pensione cani attivo al canile di Groppoli proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com