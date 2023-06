Un tentativo di furto finito con il lancio di sassi, in Via provinciale a Fornola e un 18enne poi accompagnato all’ospedale. Tutto è cominciato nel pomeriggio, poco prima delle 16, quando un gruppo di ragazzi, che si trovava in riva al fiume, se l’è vista con un uomo che ha tentato di sottrargli marsupi e portafogli. Il gruppetto si è accorto di quanto stesse accadendo e ha provato a fermarlo, di tutta risposta lo sconosciuto ha cominciato a lanciare contro di loro alcuni sassi.

