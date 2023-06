Torna il cinema all’aperto in Villa Giuseppina a San Teodoro

Genova. Inizia giovedì 22 giugno 2023 con il capolavoro restaurato di Pedro Almodovar “Donne

sull’orlo di una crisi di nervi” la terza edizione di Cinema in Villa, l’arena all’aperto di Villa

Giuseppina in via Bologna, 21 a San Teodoro.

Organizzata dal Club Amici del Cinema e ACEC-SAS Liguria con il patrocinio del Municipio II Centro Ovest, la manifestazione si articolerà in quarantacinque serate con film, cortometraggi, incontri e concerti fino a domenica 27 agosto. Quest’anno grazie a Cinema Revolution, l’iniziativa del Ministero della Cultura, a Villa Giuseppina l’ingresso per i film italiani ed europei costa solo 3.50 €.

