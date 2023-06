Torneo di ping pong della comunità romena per ricordare “Doru”

La Comunità rumena della Spezia ha organizzato ieri, 18 giugno a Pianazze nel Centro Sportivo Fantasy un Torneo commemorativo di ping pong in memoria di Stanciu Teodor detto “Doru “,un grande amico della comunità rumena ma anche di quella italiana, un grande imprenditore edile che è mancato 2 anni fa precisi per colpa di Covid. Sono stati iscritti 72 partecipanti per il Trofeo “Doru” 2023 e una presenza totale più di 200 persone di tutte le nazioni.

La 1a Edizione è stato un successo e diventerà nel futuro una tradizione annuale. Presenti sono stati anche i ragazzi della Palestra di Mma insieme al campione di Mma Nazionale con 8 titoli di campione d’Italia e 3 di campione europeo, Giacomo Iacopini, 20 anni. I ragazzi hanno fatto una dimostrazione per l’apertura dello Torneo. Lo sponsor principale è stata Jobson Italia che ha regalato 80 magliette personalizzati per i partecipanti. Il catering è stato assicurato da Ristoro Dracula della Spezia. I primi due classificati sono stati i due ragazzi di Mma, Peo e Nicol e il terzo classificato il rumeno Craciun Calin. L’evento ha accolto più di 200 persone e diventerà una tradizione alla Spezia visto il numero altissimo di partecipanti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com