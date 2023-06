Un lettore: “Grazie alla Cri spezzina per lo screening dermatologico organizzato a Lerici”

“Gentilissima Redazione,

vorrei ringraziare pubblicamente la Croce Rossa della Spezia che ieri ha organizzato le visite dermatologiche per la popolazione a Lerici, tema molto spesso sottovalutato, ma molto importante visto che i tumori della pelle sono in costante aumento.

Oltre ad aver partecipato molto volentieri allo screening, mi sono state date creme solari gratuite e materiale informativo spiegato molto bene dai ragazzi.

Oltre alla bellissima iniziativa, da papà di due adolescenti, mi ha fatto molto piacere vedere così tanti ragazzi giovani che in una Domenica estiva dedicano il proprio tempo al volontariato.

Spero che venga riproposto a breve vista l’enorme partecipazione della cittadinanza, un plauso anche al Comune di Lerici sempre attento a questo genere di iniziative”.

Roberto D.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com