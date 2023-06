Vezzano, approvati interventi nelle frazioni. C’è anche il nuovo gazebo per il centro sociale di Corea

Riunione di giunta stamani a Vezzano ligure. Approvate nel corso della seduta delibere relative a opere che Palazzo civico intende realizzare in tre frazioni del territorio comunale. Una riguarda il rifacimento della pavimentazione di 42 metri di marciapiede di Via Borrotzu a Sarciara; importo lavori 14mila euro, di cui 12.500 finanziati dallo Stato per “Interventi di manutenzione straordinaria strade/marciapiedi”. Il tratto in questione va dall’accesso del parcheggio pubblico a scendere verso la scuola di Sarciara; previsti altresì nell’ambito dell’intervento altri piccoli ripristini nei restanti tratti pavimentati in pietra.

Una seconda delibera riguarda l’installazione di una nuovo gazebo dal centro sociale in località Corea, dove la preesistente struttura è stata compromessa dagli eventi meteo del 2020; importo dei lavori 20mila euro.

Infine, il ripristino della pavimentazione in cemento della pedana esterna dell’area verde comunale in località Bottagna, circa 250 metri quadrati; importo lavori 14mila euro.

“Questi interventi – commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Sabrina Flotta – erano stati promessi ai cittadini delle tre frazioni, non appena avremmo reperito i fondi necessari. Interventi che fanno parte della politica intrapresa dall’amministrazione comunale, volta a riqualificare via via il territorio per migliorarne la sicurezza e la fruibilità da parte dei cittadini, e a mantenere le promesse fatte. Stiamo lavorando per l’affidamento di altri incarichi per altre opere molto importanti per i nostri cittadini, cercando di sfruttare al massimo le linee di finanziamento pubblico”.

