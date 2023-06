Albenga, corso per diventare operatore socio-sanitario: iscrizioni fino al 30 giugno

Savona. Fino al 30 giugno sono aperte, presso E.L.Fo. Ente Ligure di Formazione di Albenga, le iscrizioni per il Corso di Qualificazione per Operatore Socio-Sanitario. Finanziato dalla Regione Liguria, quindi gratuito per i partecipanti, è rivolto a disoccupati e inoccupati residenti o domiciliati in Liguria. I fondi provenienti dalla programmazione 2021-2027 del Fondo sociale europeo.

L’attività di formazione rappresenta una grande opportunità per il ponente della Provincia di Savona, sul piano degli inserimenti lavorativi presso le strutture assistenziali e sociosanitarie private e pubbliche.

