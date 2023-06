Genova. Ancora un incidente grave la scorsa notte sulle strade di Genova, dove un motociclista è stato ricoverato in codice rosso a seguito di una brutta caduta. L’episodio è avvenuto intorno alle 2 e mezza di questa mattina in via Pieragostini, poco prima del ponte di Cornigliano.

Ancora da capire la dinamica: secondo i primi rilievi la caduta sarebbe avvenuta in maniera autonoma. L’uomo, di circa 60 anni, ha battuto violentemente il volto a terra, riportando ferite gravi al visto.

