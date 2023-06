Cervia: “C’è da lavorare ma la situazione non è disastrosa come alcuni la rappresentano. Manutenzione argini spetta alla Regione”

“A proposito delle critiche ricevute in merito al taglio del verde vorrei precisare alcune cose. Il Comune ha stanziato per quest’anno € 102.000 per lo sfalcio delle strade comunali e di alcune aree verdi di proprietà del Comune con diverse frequenze. Ad oggi è stato eseguito un taglio completo di tutte le strade e aree verdi nel mese di Aprile e dal venti di Maggio è in corso il secondo taglio completo in tutte le frazioni; il taglio ha subito alcuni rallentamenti a causa del maltempo tra la fine di Maggio e l’inizio di Giugno; inoltre il meteo poco clemente accelera la crescita dell’erba e ciò renderà necessario ripartire a breve con un nuovo giro completo di sfalci”.

“Inoltre – prosegue l’assessore Cervia – gli operai comunali eseguono lo sfalcio periodico di tutti i giardini e parchi nelle diverse frazioni (quali i giardini di Bocca di Magra e Fiumaretta, i giardini del Cafaggio, le aree verdi di via Manzoni e di Casa Fiorita ecc.). Questa la situazione per le aree di nostra competenza. Poi ci sono strade di cui la competenza è di altri Enti (Strada Statale n. 432 di competenza di Anas e Strade Provinciali n. 28 e n. 29 di competenza della Provincia) in cui la situazione non è soddisfacente. In particolare il taglio dei cigli stradali lungo le strade provinciali nonè stato effettuato lo scorso anno e neppure quest’anno, almeno fino ad oggi.

