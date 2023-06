Chiavari: all’Economica, ricordo di Cesare Ferrari, fotografo e poeta

Da Renato Lagomarsino, Lascito Cuneo

Cesare Ferrari, scomparso il 17 giugno di quarant’anni fa, è una figura che non si può dimenticare. Infatti ha lasciato una traccia indelebile non soltanto a Chiavari ma, possiamo dire, in tutta la Liguria, della quale è stato il cantore attraverso immagini dal taglio particolare, inconfondibile, come fossero quadri d’autore.

Laureato in Lettere, aveva lasciato l’insegnamento per la fotografia, diventata la passione e l’attività della sua vita. Di origini pavesi, i suoi primi approcci con la nostra regione li ebbe a Portovenere e a Ruta di Camogli, prima di trasferirsi definitivamente a Chiavari, da dove, alla fine degli anni ’60, incominciò la sistematica esplorazione dell’entroterra, affascinato dai monumentali portali presenti (allora) in numerose rustiche abitazioni della Val Cichero, ma “scoperti” subito dopo anche nei borghi delle vallate vicine.

