Chiavari: lunedì 26 una nuova esercitazione di Protezione civile

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Il Comune di Chiavari ha programmato per lunedì 26 giugno, dalle 10 alle 13, una nuova esercitazione di Protezione Civile che simulerà l’esondazione del torrente Rupinaro con l’attivazione della fase di allarme. Un test per verificare le procedure operative relative allo scenario di rischio da fenomeni meteo e per collaudare il nuovo sistema di diffusione sonora, ovvero le sirene recentemente installate sul ponte di corso Genova, di corso Italia e nella zona attigua allo stabilimento Hi-Lex, che vanno a sommarsi a quelle già presenti nella scuola di Sampierdicanne. Un’ulteriore occasione per testare sia la risposta della popolazione che la macchina organizzativa comunale durante la gestione delle emergenze.

