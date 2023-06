Consiglio regionale, ancora polemiche sul “post Berlusconi”: lavori sospesi per tutta la mattina

Genova. Continua a far discutere il caso scoppiato la settimana scorsa in consiglio regionale dopo il minuto di silenzio in memoria di Silvio Berlusconi. E anche oggi i lavori del Consiglio sono rimasti di fatto bloccati.

Martedì scorso l’uscita dall’aula di tre consiglieri di minoranza in segno di dissenso aveva innescato lo stesso gesto da parte della maggioranza e della giunta in blocco. “Un atto senza precedenti, grave violazione delle nostre prerogative“, lo ha definito oggi il capogruppo del Pd Luca Garibaldi in un intervento in cui ha chiesto al presidente dell’assemblea Gianmarco Medusei una censura formale nei confronti della giunta prima che la seduta fosse nuovamente sospesa.

