Esposito spegne le voci: “Allo Spezia sto bene, devo tanto al club”. E Macia lo blinda

Dal ritiro della nazionale Under 21 Salvatore Esposito spegne le voci circa un suo possibile addio. È il centrocampista dello Spezia l’uomo designato dal CT Nicolato per rompere gli indugi e apparire in conferenza stampa alla vigilia dell’inizio del torneo su cui l’Italia pone tante aspettative. “La Serie A mi ha dato veramente tanto, era un sogno che avevo da bambino, naturalmente non si è concluso come speravo ma è stata sicuramente un’emozione e ha arricchito il mio bagaglio”, ha spiegato l’ex centrocampista della Spal sul suo impatto con la massima serie. “Fra Serie A e Serie B cambia veramente tanto, mi sento sicuramente migliorato perché i ritmi di gioco e le giocate sono completamente diversi, ed anche gli interpreti, quindi se vuoi stare a quel livello sicuramente devi migliorare”, ha proseguito Esposito.

Ma la retrocessione delle Aquile rischia di cambiare i piani del centrocampista, che sei mesi dopo il suo arrivo allo Spezia torna in Serie B, dove però, per sua stessa ammissione, non sarebbe un problema rimanere: “L’obiettivo di tutti i ragazzi è giocare nella massima serie però io sto bene a Spezia, devo tanto al club perché mi hanno dato la possibilità di ‘assaggiare’ la Serie A. In questo momento penso solo all’Europeo Under 21 perché ci giochiamo veramente tanto”, ha concluso il centrocampista.

