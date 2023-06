Incontro, festa e film per la “Giornata del rifugiato​” a Savona

Savona. Dopo lo stop imposto dalla pandemia di Covid-19 la Caritas diocesana di Savona-Noli rilancia le iniziative per il Mese del Rifugiato, consolidata tradizione del territorio. Venerdì 23 giugno alle ore 21 alla Sala Cappa del Centro Diocesano Pastorale “Città dei Papi”, in via dei Mille 4, Oliviero Forti, responsabile dell’Ufficio Politiche Migratorie e Protezione Internazionale dell’area nazionale di Caritas Italiana, presenterà il progetto dei corridoi umanitari come via legale d’accesso per i migranti.

Sabato 24 giugno in piazza del Popolo si svolgerà la festa per la Giornata Internazionale del Rifugiato. Alle 18 circa verrà introdotta la giornata, a seguire ogni partecipante potrà portare una lettura da lui o lei prodotta o scelta, un pezzo teatrale, una musica sul tema delle migrazioni e dell’accoglienza. Dalle 19:30 si terrà la cena condivisa (ognuno può portare qualcosa di preparato). Dalle 21 il circolo Raindogs House animerà la serata con dj set.

» leggi tutto su www.ivg.it