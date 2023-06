Lisitsa sull’annullamento del concerto: “Il sindaco di Lerici sta punendo i suoi cittadini, dagli italiani messaggi di solidarietà”

La pianista ucraina Valentina Lisitsa intervistata da Tatiana Santi sul suo canale Youtube Un ponte tra Italia e Russa, “uno spazio di dialogo per costruire insieme un ponte di 3mila chilometri, abbattendo stereotipi e pregiudizi”, spiega la descrizione del canale, che conta oltre 5mila iscritti. Lisitsa, com’è noto, avrebbe dovuto esibirsi a Lerici giovedì 22 luglio nell’ambito del Lerici Music Festival, ma il suo concerto è stato annullato nelle scorse settimane perché, aveva spiegato il sindaco Leonardo Paoletti in una nota, l’artista non aveva fatto pervenire chiarimenti sulla sua posizione in merito alla guerra in Ucraina. E a quanto accaduto a Lerici è dedicata buona parte dell’intervista: “Sono rimasta delusa, non me lo aspettavo, soprattutto conoscendo i rapporti tra Russia e Italia; siamo molto legati, ci conosciamo molto meglio rispetto ad altri Paesi – ha detto la pianista interpellata in merito all’annullamento dei concerti a Lerici e a Venezia -. Spero che queste cose siano semplicemente dei piccoli incidenti della Storia e che alla fine quando i nostri nipoti leggeranno la Storia vedranno che si tratta solo di un piccolo capitolo molto strano, ma l’amicizia, la comprensione e l’unione che c’è nella nostra civiltà europea nessuno la può annullare”.

L’attività concertistica in ogni caso prosegue. “Ho molti concerti in Europa, ad esempio adesso ne avrò uno a un festival in Spagna – ha spiegato Lisitsa -. Dopo quello che è successo a Lerici ho anche chiesto al mio manager di parlare con l’organizzazione spagnola per capire se avessero qualche dubbio, magari si sarebbe potuto rimandare all’anno prossimo, ma la signora che organizza mi ha risposto che questa follia che c’è in Italia, in Spagna non c’è, ha parlato di follia”. La concertista ha parlato anche del maestro Gianluca Marcianò, direttore artistico del Lmf. “Un musicista fantastico, ho suonato con lui, abbiamo fatto diverse tournée con più orchestre, non ho mai avuto problemi con lui e mi ha sempre detto che la mia esibizione ci sarebbe stata. Ma da lui non dipende nulla, lui dipende dall’amministrazione, dalle istituzioni, dal ministero della Cultura… ci sono delle pressioni. Io non do la colpa a nessuno, però quando mi hanno riferito, da parte del sindaco, che io dovrei commentare la mia posizione… come sapete in quest’ultimo anno pretendono dagli sportivi e dagli artisti che esprimano la loro posizione, dobbiamo condannare la politica della Russia… Io al sindaco di Lerici dare il premio di Darwin: cioè, che cosa vuole ottenere? Lerici è una città bellissima, storica, tutti la conoscono, anche qui parlando con diversi artisti, colleghi mi dicono quanto è bella. Questo sindaco sta semplicemente punendo i propri cittadini e il loro business. Mi hanno scritto tanti messaggi sui social, ad esempio ristoratori locali mi hanno scritto «Valentina per favore ci perdoni per il nostro sindaco, per favore non si offenda, semmai verrà a Lerici saremo felicissimi di ospitarla e bere un caffè insieme». Il sindaco sta semplicemente punendo i propri cittadini e anche sé stesso, e sta facendo un danno anche alle persone che avevano preso i biglietti per il mio concerto, che non sono le persone più povere che esistono, sono persone abbienti; non verranno al festival, quindi non spenderanno magari soldi nei ristoranti, non si fermeranno negli alberghi e nei bed and breakfast. Quindi, chi sta punendo con questo comportamento?”. E ancora sui messaggi social ricevuti dopo l’annullamento del concerto lericino: “Ho avuto solo quattro o cinque brutti messaggi, molto più numerosi quelli positivi. Ogni messaggio negativo, cinquanta belli, in cui italiani mi hanno espresso solidarietà e appoggio”.

