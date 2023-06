Lo Spezia contatta Baroni, che ha pretese importanti. Inzaghi attende la Reggina

Il terremoto che ha scosso Lecce in mattinata ha dato il via al domino delle pedine del mercato allenatori, che da questa mattina si è definitivamente infiammato. Marco Baroni ha salutato i salentini, rifiutando la proposta di rinnovo del club e tornando con forza sul mercato, dove ora è tra i profili più corteggiati. Per lui si è già mosso il Verona, che non è certo della conferma del duo Zaffaroni-Bocchetti che ha raggiunto la salvezza con una grande rimonta, ma il tecnico ha posto dei paletti importanti per quanto riguarda il suo contratto.

Baroni, infatti, non accetterà un accordo di tipo annuale, punta a legarsi ad un club con un contratto pluriennale (da due anni a salire), a cifre importanti, superiori ai 450mila euro corrisposti quest’anno dal Lecce. Numeri importanti, da Serie A, che non hanno però spaventato lo Spezia che in mattinata ha allacciato i contatti con l’allenatore toscano, sondando il terreno prima di un possibile affondo. Baroni è uno dei nomi che da giorni è fissato nella shortlist di Eduardo Macìa, alla caccia di un profilo di esperienza a cui affidare la panchina dello Spezia. La priorità del tecnico sembrerebbe essere la Serie A, ma non è da escludere che un progetto ambizioso come quello del club di Via Melara non possa avere il sopravvento.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com