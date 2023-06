Alassio. Mareggiata ad Alassio, nella notte appena trascorsa. Per fortuna di lieve entità (sotto il metro d’onda), ma tanto è bastato per mandare in crisi il lido alassino.

Questa mattina, infatti, l’acqua è arrivata fino alla terza fila degli ombrelloni dei vari stabilimenti, accorciando di fatto sensibilmente le spiagge che già, purtroppo, non fanno della profondità la loro caratteristica principe.

