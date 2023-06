Match Point 2, Asfoter lancia il corso di formazione per “Consulente di immagine e vendita”

Savona. L’Associazione per la Formazione Professionale e la Promozione Culturale del Terziario (Asftoter) di Confcommercio Savona ha deciso di aderire all’iniziativa “Match Point 2”, la misura misura finalizzata all’inserimento lavorativo di giovani disoccupati, inoccupati e inattivi attraverso l’erogazione di corsi di formazione in alternanza tra aula e azienda, promuovendo un corso di formazione rivolto ai giovani under 34 anni con il sogno di trasformare la passione per la moda in un’opportunità lavorativa in qualità di Consulente di Immagine e Vendita.

I partecipanti scopriranno tutte le sfaccettature del Consulente di Immagine e Vendita, una figura professionale che con l’evoluzione del mercato e la sempre più crescenti esigenze dei clienti avrà il compito di occuparsi di tutte le attività all’interno del negozio a 360 gradi: dall’allestimento degli spazi espositivi all’accoglienza clienti; dalla consulenza di immagine alla vendita fino al pagamento, gestione resti e inventario.

