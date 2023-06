Meteo Liguria, l’anticiclone sub-tropicale porta tempo stabile e temperature fino a 35 gradi

Liguria. Un promontorio anticiclonico di origine sub-tropicale tende a consolidarsi sulla nostra Penisola, ci attendono giornate stabili e con temperature in aumento.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 20 giugno avremo tra la notte ed il primo mattino qualche addensamento potrà interessare il savonese ed il relativo entroterra, nel corso della mattinata velature in transito in un contesto assolato sull’intera regione. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata con stratificazioni medio-alte in transito, a tratti potranno risultare maggiormente compatte.

