Montefiori: “Filobus da 18 metri fermi in deposito da mesi, navette promesse e non realizzate e servizio notturno non pervenuto”

“Ieri sera, finalmente, ho avuto risposta all’interpellanza in cui, anche a seguito dell’allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali di Atc, chiedevo spiegazioni e stigmatizzavo il taglio, non smentito, delle corse dirette ai cantieri del Levante cittadino. Mi sarei aspettato, da un’amministrazione che più volte ha sbandierato il rilancio del trasporto pubblico, risposte ben diverse e un’idea di senso compiuto sul servizio. Niente di tutto questo”. Lo afferma il consigliere comunale del Partito democratico, Andrea Montefiori, all’indomani della seduta di consiglio.

“Si è risposto di un’interlocuzione in atto con le principali aziende del settore per il trasporto dei dipendenti. Bene, peccato che doveva essere già stato fatto e oggi, in piena estate, il problema doveva essere risolto. Invece – prosegue Montefiori – il problema è solo all’inizio. Tra pochi giorni l’afflusso contemporaneo di lavoratori, bagnanti e semplici utenti renderà la situazione assai critica, anche e soprattutto per gli autisti, costretti a gestire la situazione. Si sarebbe dovuto parlare di questo e di molto altro. Della grande rivoluzione del trasporto pubblico enunciata a mezzo stampa mille volte e di cui a oggi non vi è traccia, come dei famosi filobus da 18 metri acquistati con risorse statali e fermi in deposito da mesi. Chissà quanto ci rimarranno ancora! E il servizio notturno, anch’esso annunciato per l’estate? Finirà che lo faranno d’inverno. Forse. E le navette dai parcheggi di interscambio, tanto utili per decongestionare il traffico cittadino e favorire il commercio spezzino? A oggi il rilancio del trasporto pubblico dell’amministrazione si sostanzia in un taglio di 300mila euro annui, nell’eliminazione delle navette e tagli alle corse a più alta frequenza, carenza di personale e mezzi, con frequenti soppressioni del servizio. Credo che di tutta questa situazione debba farsi carico l’azionista di riferimento, nel nostro caso il sindaco e presidente della Provincia”, conclude il consigliere Pd.

