Nervi: domani, al San Siro “Giotto. Il Novecento proletario di Giordano Bruschi”

Da Anpi Nervi

La Sezione Anpi Gino Tasso “Tigre” di Quinto, Nervi, Sant’Ilario, grazie alla disponibilità degli ideatori e realizzatori dell’opera, presenta il film “Giotto. Il Novecento proletario di Giordano Bruschi”.L’appuntamento è mercoledì 21 giugno alle 18.00 presso il Cinema San Siro, via alla Chiesa Plebana 5, Genova Nervi. Saranno presenti in sala Giordano Bruschi, Ugo Roffi e Ludovica Schiaroli. Coordinerà il dibattito Irene Cerboncini. L’ingresso in sala è libero fino a esaurimento posti.

Con questa proiezione, prosegue il percorso della memoria che abbiamo avviato con le celebrazioni dello scorso 25 Aprile.

Sul nostro sito sono disponibili ulteriori informazioni (“Giotto. Il Novecento proletario di Giordano Bruschi” – ANPI Gino Tasso “Tigre” (anpi-nervi.it) nonché il calendario delle nostre numerose attività.

