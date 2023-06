Notte prima degli esami dal Parentucelli-Arzelà, i maturandi cantano uniti in un abbraccio collettivo

Raccolti in cerchio nel piazzale davanti al Parentucelli-Arzelà, decine – anzi, forse oltre un centinaio – di studenti della scuola sarzanese stasera hanno vissuto in musica la loro notte prima degli esami. Tanti giovani uniti, chi più chi meno emozionato, chissà con quanti e quali pensieri in testa. Nel video, un momento dell’esecuzione di A te di Jovanotti, interpretata voce e chitarra da una studentessa e uno studente, immediatamente accompagnati dal canto corale dei tanti presenti e dai telefonini torcia alzati al cielo, intanto che le mani raggiungevano le spalle vicine, per un grande e toccante abbraccio collettivo e canterino. In bocca al lupo a tutti.

