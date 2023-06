Pallanuoto: il Bogliasco potrà contare ancora su Jeremie Blanchard

Bogliasco. Altro rinnovo ufficiale in casa Netafim Bogliasco 1951. Tra i giocatori che Gimmi Guidaldi si troverà a gestire nel corso del prossimo campionato di Serie A2 ci sarà ancora Jeremie Blanchard. Il centroboa canadese, che ha da pochi giorni festeggiato il suo 26° compleanno, ha raggiunto l’accordo con la società per proseguire il suo percorso in biancazzurro per un altro anno.

“Sono felice e orgoglioso di poter continuare la mia esperienza qui a Bogliasco – ammette Jeremie -. La fiducia che c’è tra la società e me mi ha aiutato a giocare al meglio e proverò a fare ancora di più nel corso della prossima stagione. Desidero prepararmi in vista della ripresa con molta determinazione in modo da poter dare il massimo di me stesso per raggiungere gli obiettivi più importanti. Forza Bogliasco!”.

