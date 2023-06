Ponte Morandi, nel 2011 anche il ripristino conservativo degli stralli aveva costi troppo alti per Aspi e non fu mai realizzato

Genova. Nel 2011, vale a dire 7 anni prima del crollo, ben due progetti di manutenzione sul ponte Morandi vengono prima avviati e poi bloccati. Uno, quello più importante, è quello che venne affidato a Francesco Pisani (e di cui il teste parlerà nelle udienze fissate a Roma il 17.18 e 19 luglio): si tratta del progetto di rinforzo strutturale degli stralli delle pile 9 e 10, un intervento praticamente identico a quello effettuato negli anni Novanta sulla pila 11, ma come aveva già spiegato alla guardia di finanza lo stesso Pisani sei mesi dopo il crollo, quel progetto, di fatto solo uno studio di pre-fattibilità, non avrà alcun seguito. (Un nuovo lungo e faticoso iter progettuale ripartirà solo nel 2014 ma non arriverà mai ad essere realizzato in tempo per evitare la tragedia).

Ma anche un progetto molto più ‘piccolo’ e meno costoso che venne avviato quasi in contemporanea (il che già detta così sembra poco sensato) verrà comunque affossato: si tratta del cosiddetto ripristino ‘conservativo’ degli stralli delle pile 9 e 10, tramite la rimozione del calcestruzzo superficiale che si stava staccando e l’applicazione di una vernice impermeabilizzante per limitare le percolazioni di acqua. In questo caso il progetto era arrivato alla fase più avanzata nel senso che il progetto esecutivo fu realizzato da Spea e inviato ad Aspi, ma venne poi congelato.

