Prima Categoria, sarà una Spotornese ambiziosa. Ottonello stregato dal biancazzurro: “Mio addio era nell’aria, ma alla fine gli stimoli hanno prevalso sulle titubanze”

Spotorno. Una Spotornese sempre più ambiziosa. La società biancazzurra, dopo la rifondazione avvenuta alcuni anni fa, è stata capace di programmare creando entusiasmo, un sentimento travolgente percepibile sia in città che soprattutto durante le gare della squadra. La nascita dei “Drunkerz” (tifoseria organizzata della compagine) e gli ottimi risultati ottenuti dai biancazzurri hanno contribuito a creare un’unità d’intenti encomiabile, questo per una realtà lungimirante ed in salute.

È così che la Spotornese è salita agli onori delle cronache sia per i risultati sportivi (quest’anno la squadra allenata da Federico Dorigo ha raggiunto la finale playoff del girone B del campionato di Prima Categoria da neopromossa) che per la propria gestione societaria, un vero e proprio modello virtuoso che sta continuando a strappare consensi attirando nuovi giocatori, ma anche convincendo i più esperti a rimanere.

» leggi tutto su www.ivg.it