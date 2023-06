Rapallo: crolla improvvisamente pino domestico, ai giardini non c’era nessuno

Oggi alle 13.30 circa ai giardini di piazza 4 Novembre a Rapallo, è crollato al suolo un grande pino domestico. Non c’era nessuno nell’ampia zona dove sono crollati i rami. Sarebbe stata una tragedia e qualcuna ringrazia la Madonna di Montallegro. Sul posto si è recata la polizia urbana a recintare la zona e nel pomeriggio i giardinieri a tagliare fusto e rami. Nel pomeriggio il sindaco ha spiegato che l’agronomo che aveva osservato questo pino, lo aveva trovato sanissimo. Purtroppo negli ultimi tempi sono stati tanti i pini, non solo a Rapallo, ad essere crollati e per questo occorre alzare la guardia.

