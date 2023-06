“Ridere d’agosto ma anche prima”, un mese di comicità tra Porto Antico e Villa Imperiale

Genova. Da sabato 1° luglio a sabato 5 agosto 2023 tornano a Genova gli appuntamenti del Festival “Ridere d’agosto ma anche prima”, la tradizionale rassegna estiva organizzata dal Teatro Garage che quest’anno giunge alla trentatreesima edizione. La manifestazione quest’anno vede la collaborazione all’interno della programmazione teatrale dell’associazione culturale La Chascona, si avvale del patrocinio di Regione Liguria e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova-Municipio Bassa Val Bisagno.

Diciannove gli appuntamenti in programma che esplorano modi diversi di fare comicità: dal cabaret alla commedia contemporanea, all’opera lirica al teatro d’improvvisazione, senza dimenticare concerti, spettacoli per famiglie e solidarietà. Gli spettacoli della rassegna, come di consueto, si dividono tra i palchi del Porto Antico (Piazza delle Feste e Arena del Mare) e Villa Imperiale, nel quartiere di San Fruttuoso.

