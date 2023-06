‘Santa’: rievocato il ritrovamento della statua giunta da Messina

Questa sera a Santa Margherita è stato rievocato il ritrovamento, in mare, della statua della Madonna della Lettera custodita nella chiesa di San Giacomo di Corte. Una festa importante per la gente ed in particolare i marinai di Corte. Presente il parroco don Luca Sardella, il sindaco Paolo Donadoni, l’assessore Beatrice Tassara, ma soprattutto la gente di Corte, turisti, curiosi che non conoscono la storia e si stupiscono dell’arrivo della statua della Madonna dal mare.

Fotoservizio di Paolo Fizzarotti

