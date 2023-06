Sciopero all’aeroporto di Genova, Usb chiede “chiarezza sul futuro”. Ritardati o cancellati 8 voli

Genova. Giornata di fuoco per l’aeroporto di Genova: allo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati di base del trasporto aereo si aggiunge la protesta dei lavoratori del Cristoforo Colombo proclamata dall’Usb con un presidio di fronte alla sede dell’Autorità portuale “per ribadire la propria contrarietà alle scelte della direzione e chiedere chiarezza sul futuro” dello scalo. Una delegazione ha poi incontrato i consiglieri regionali in via Fieschi.

Le conseguenze si ripercuotono complessivamente su 8 voli tra arrivi e partenze. Sono stati cancellati i voli Ita Airways da Roma delle 10.30, 14.30 e 22.50, mentre il volo Wizz Air da Tirana delle 16.45 viene ritardato di tre quarti d’ora. Di conseguenza viene ritardata la ripartenza per la capitale albanese (prevista alle 18.10 anziché alle 17.20). Cancellate le partenze per Roma delle 11.20 e 15.20 (Ita Airways) e il volo Ryanair per Brindisi delle 12.15.

