Twain physical dance theatre apre la settima edizione di “FisiKo! Festival internazionale di azioni cattive”

Santo Stefano di Magra è pronto a dare il via a FisiKo! Festival internazionale di azioni cattive , che si svolgerà da giovedì 22 a domenica 25 giugno e promette di animare il borgo e l’area dell’Ex Ceramica Vaccari, trasformando il paese in una vera e propria “factory”. Tantissimi i danzatori e gli operatori del settore che verranno a Santo Stefano da tutta Italia per questi giorni di festival.

Abbiamo costruito questo programma – spiega Maurizio Camilli direttore artistico di FisiKo! – con l’intenzione di coinvolgere, oltre al nostro pubblico, quello che negli ultimi anni ha affollato l’ex Ceramica Vaccari, proveniente da tutta la Liguria e la Toscana e spesso anche da più lontano, anche i curiosi che non frequentano abitualmente la danza. Si potrà assistere a spettacoli di breve e lunga durata, a stili completamente differenti, fare un aperitivo in un ambiente estremamente suggestivo, ascoltare musica. Il festival va vissuto senza fretta.

