Vicepresidente del Consiglio alla maggioranza, Pd e Sarzana protagonista: “Da presidio di garanzia a strumento di regolazione dei conflitti interni”

“Prendiamo atto della nomina di Francesco Sergiampietri, unico consigliere di Forza Italia, alla carica di vice presidente del Consiglio Comunale. A nostra memoria, non era mai avvenuto che la maggioranza occupasse allo stesso tempo sia la presidenza sia la vice presidenza dell’assemblea nella quale i Sarzanesi di ogni appartenenza e orientamento politico si devono sentire rappresentati e garantiti. Si tratta non solo della rottura di una prassi istituzionale consolidata, ma soprattutto di un segnale preoccupante di arroganza e pretesa “autosufficienza”: ricordiamo bene che già durante la scorsa consiliatura l’arbitro dell’assemblea è stato trasformato a tutti gli effetti in un ausiliario della giunta, a spese della sua imparzialità e sacrificando la sua posizione di garante dell’assemblea e del buon andamento dei suoi lavori. Oggi la maggioranza sceglie di negare la vice presidenza dell’assemblea all’opposizione, che rappresenta in consiglio comunale più di un terzo degli elettori sarzanesi. Si conferma questa lettura “tutta di parte” della presidenza del Consiglio Comunale e delle sue funzioni: da presidio di garanzia a strumento di regolazione dei conflitti interni alla maggioranza, autentica prosecuzione con altri mezzi delle spartizioni politiche che non hanno trovato spazio durante la composizione della giunta. La necessità di assicurare uno strapuntino a Forza Italia, cioè all’unico partito rimasto escluso dalla ridefinizione delle deleghe, è una ragione che questa maggioranza intende come sufficiente per piegare e snaturare il sistema dei pesi e contrappesi che vige da tempo immemore nel massimo consesso cittadino. Rimane priva di effetti la disposizione che il regolamento consiliare detta per il suo presidente – e quindi anche per chi ne deve fare le veci: il presidente rappresenta l’intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l’esercizio delle sue funzioni. Ora questo monito suona come un richiamo passato di moda.

Sorprende e non convince affatto l’asserito legame tra questa decisione senza precedenti e l’astensione della minoranza in occasione dell’elezione del presidente del Consiglio Comunale: con quell’orientamento intendevamo denunciare la mancanza di condivisione e di rispetto istituzionale con cui veniva imposta una candidatura notificata a mezzo stampa con poche ore di anticipo. Le prerogative della maggioranza non ne risultavano in alcun modo lese o diminuite, come invece avviene oggi a discapito dell’opposizione, la tutela delle cui posizioni spetta in primo luogo alla maggioranza stessa: essa non può confondere con l’arbitrio e il gusto della rappresaglia i doveri di responsabilità che le derivano dal consenso popolare. È quindi evidente che la nomina del vice presidente è conseguenza ritorsiva e diretta nei confronti dell’opposizione a seguito della sua legittima astensione, che pure era motivata da questioni di metodo. Avrebbero potuto in questa occasione riprendersi e dimostrare l’importanza di un ruolo che sulla carta dovrebbe essere super partes. Avrebbero potuto dimostrare che non solo chiedono collaborazione, ma che per primi la praticano. Un pessimo fischio d’inizio e un brutto segno per la democrazia”.

Gruppi consiliari Pd e Sarzana Protagonista

