Albenga. Sono iniziati i lavori per la realizzazione del primo lotto del molo per la pesca, finanziato in parte attraverso fondi – 191 mila euro – provenienti dal programma operativo FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) e in parte attraverso fondi propri – 186 mila euro.

La ditta AM Costruzioni S.R.L., che si è aggiudicata l’appalto, ha iniziato con la realizzazione di una pista che sarà utilizzata dai mezzi nelle diverse fasi della lavorazione.

