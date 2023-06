Albisola, inaugurata la nuova area canina: “Finalmente uno spazio in centro per i nostri amici a 4 zampe”

Albisola Superiore. E’ stata inaugurata questa sera la nuova area canina ad Albisola Superiore, in via Mariconi, poco distante dalla stazione ferroviaria.

“Siamo finalmente riusciti a realizzare uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe in centro” ha espresso il vicesindaco Roberto Gambetta, presente all’evento di inaugurazione insieme agli assessori Massimo Sprio, Luca Ottonello e Simona Poggi. “Si tratta di un‘area in fase di sperimentazione per tre o quattro mesi: si chiede perciò il rispetto di tutti. L’invito è quello di pensare a questo spazio come un’area di tutti” tiene a dire Gambetta.

