Antenna sul Promontorio di Sampierdarena, domani l’assemblea pubblica: informazione e azioni legali

Genova. Continua a far discutere l’installazione della antenna ‘monstre’ dedicata alla telefonia mobile comparsa a fine aprile sul Promontorio di Sampierdarena: dopo le proteste di municipio e residenti, con tanto di passaggio in consiglio comunale, i cittadini organizzano una assemblea pubblica per contarsi e portare avanti le azioni legali intraprese per provare a far rimuovere l’installazione.

L’appuntamento è presso la sala Cap di via Albertazzi, a Sampierdarena, giovedì 22 giugno ore 18: nell’occasione saranno ripercorsi tutti i passaggi che hanno portato a questa installazione e le azioni legali già intraprese, con le diverse opzioni possibili per il futuro.

