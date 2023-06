Baglietto annuncia la vendita di uno yacht Fast di 44 metri firmato da Francesco Paszkowski

Baglietto annuncia la vendita di un’imbarcazione FAST44, progetto custom firmato Francesco Paszkowski Design che riprende le linee classiche della storica produzione veloce in alluminio firmata dall’azienda spezzina, attualizzandola secondo i più moderni stilemi della gamma FAST proposta recentemente dal marchio del Gabbiano. Sempre di Francesco Paszkowski Design anche gli interni, in collaborazione con Margherita Casprini. “Siamo particolarmente felici di questa vendita – commenta Fabio Ermetto, Baglietto CCO – perché conferma il primato di Baglietto nel segmento delle imbarcazioni performanti. Questo 44m nasce come progetto custom, ma è stato ispirazione per una linea, quella planante firmata Francesco Paszkowski Design, che trova origine nel DNA del marchio e che stiamo sviluppando ulteriormente nella fascia 48 – 50”. Il layout è tradizionale con cabina armatoriale a prua sul ponte principale dove trova posto anche la zona pranzo e area conversazione. Due terrazzini abbattibili a poppa, offrono una spaziosa zona prendisole dove trova posto anche una piscina. Agli ospiti è dedicato il ponte inferiore, che può ospitare fino a 10 persone disposte in 2 cabine VIP con letto matrimoniale e 2 cabine ospiti con letti singoli oltre ad un letto a scomparsa. A poppa dello yacht, un portellone abbattibile offre una comoda beach platform con zona lounge.

