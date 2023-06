Cade un albero nel centro di Rapallo, il sindaco: “Nessun ferito per miracolo, per gli esperti era sano”

Rapallo. Un grosso albero è caduto ieri pomeriggio in piazza IV Novembre, nel pieno centro di Rapallo a pochi passi dal mare. Per fortuna nessuno si trovava nei pressi del fusto e non si sono registrati feriti.

Sul posto si è recato il sindaco Carlo Bagnasco che ha fatto il punto in un video pubblicato su Facebook: “È caduta in maniera immotivata e improvvisa una pianta di grande fusto che era completamente sana, come hanno certificato le perizie dell’agronomo. Per fortuna l’albero è caduto in modo abbastanza lento, è un miracolo che non ci fosse sotto nessuno”.

