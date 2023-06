Chiavari: all’Economica, convegno su “Acqua gioie e dolori”

Da Gabriele Pisani, Liguria in Azione

Liguria In Azione: un convegno su cambiamenti climatici e risorsa idrica, Appuntamento a Chiavari il 24 Giugno alle ore 10:00 presso la Società Economica in Via Ravaschieri 15.

L’Italia e la Liguria si trovano ancora in un’emergenza idrica che trae origini dalla piovosità ridotta e irregolare nonché dall’attuale inadeguatezza infrastrutturale del sistema impiantistico. Fronteggiare l’inaridimento a cui va incontro il Paese necessita di una gestione responsabile ed efficiente del bene acqua in termini di organizzazione e gestione dei servizi erogati.

