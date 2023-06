Il Comune della Spezia ha pubblicato gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi a usufruire del contributo affitto per il 2022 bandito nel mese di marzo. Le domande pervenute entro la mezzanotte del 7 maggio scorso erano 1.541, ma una è stata ritirata pochi giorni dopo.

Gli uffici hanno eseguito lunghe e approfondite verifiche relative alla residenza anagrafica dei richiedenti, ai contributi sociali percepiti nell’arco del 2022, dei dati catastali dichiarati e, in collaborazione con Arte, che non fossero state presentate richieste di contributo per alloggi di edilizia popolare.

Il risultato è stato di 137 domande non ammesse in quanto non in possesso dei requisiti indicati nel bando (discrepanze tra nucleo anagrafico e situazione reddituale, carenza o non idoneità della documentazione allegata alle istanze) e di 1.403 domande ammesse al beneficio.

A seguito del finanziamento erogato dalla Regione Liguria, l’importo del contributo per il pagamento dei canoni di locazione, è stato calcolato secondo quanto indicato nelle disposizioni previste dal bando pubblico in modo proporzionale, procedendo conseguentemente ad applicare le decurtazioni in base alle disposizioni dei criteri attuativi disposti dalla Regione relativamente al beneficio della detrazione di imposta ai fini fiscali, contributi sociali percepiti ai fini alloggiativi, sostegno affitto nell’ambito del Reddito di cittadinanza.

L’articolo Contributo affitto, alla Spezia respinte 137 domande sulle 1.540 presentate in Comune proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com