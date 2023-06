Costruire l’Europa con i consiglieri locali: Pietra Ligure entra a far parte della rete varata dalla Commissione Europea

Pietra Ligure. Il Comune di Pietra Ligure, terzo ente locale della Liguria dopo Cogorno e Roccavignale ma prima realtà costiera, è entrato a far parte della rete europea “Costruire l’Europa con i consiglieri locali” (Building Europe with Local Councillors). Il consigliere nominato dal sindaco per il biennio 2023-2024 è l’assessore Marisa Pastorino.

L’iniziativa, lanciata a giugno 2022 dalla Commissione Europea, è volta a creare una rete europea dei consiglieri locali con il fine di rafforzare la comunicazione sui temi europei a livello territoriale, grazie ad una alleanza tra governance locale ed europea. Il progetto è attuato in stretta collaborazione con il Parlamento europeo e la Rete europea dei consiglieri regionali e locali del Comitato delle Regioni.

Ieri mattina, nella Sala dei Chierici della biblioteca Berio di Genova, si è tenuto l’incontro pubblico di presentazione “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”, promosso da Europe Direct di Genova, che ha visto tra i relatori l’assessore Marisa Pastorino, in qualità di consigliere eletto per il Comune di Pietra Ligure, insieme ai colleghi dei Comuni di Cogorno e Roccavignale.

