Da “Il Rosso non è il Nero” un appello per la sanità pubblica

L’Associazione “Il Rosso non è il Nero” lancia un forte appello per la difesa e il rilancio della sanità pubblica sia sul piano nazionale, sia in Regione Liguria dove l’attacco sferrato dai fautori della privatizzazione della salute appare particolarmente forte in linea con gli intendimenti dell’amministrazione regionale di destra.

Questo è il messaggio conclusivo di un seminario di studio organizzato il 20 giugno dalla nostra Associazione e introdotta da un’ampia relazione tenuta dal prof. Giampiero Storti, presidente dell’Associazione “Amici del San Paolo” che anche in questa sede si coglie l’occasione per ringraziare.

» leggi tutto su www.ivg.it