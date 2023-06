Fabio Liverani si unisce al casting, la scelta entro il prossimo fine settimana

C’è anche Fabio Liverani tra i tecnici sondati in questi giorni da Eduardo Macia e Stefano Melissano per la nuova guida tecnica dello Spezia. Il 47enne romano ha incontrato la dirigenza aquilotta, mostrando disponibilità a prendere in carico la panchina e confrontando le proprie idee con gli uomini mercato di Via Melara. Si libera tra nove giorni dal Cagliari, con cui aveva iniziato la scorsa stagione prima di essere esonerato a dicembre. Stesso destino l’anno prima a Parma, poi retrocesso con D’Aversa al comando. Con il Lecce invece la promozione del 18/19 e il diciottesimo posto in serie A, pur con i 35 punti conquistati in campionato che rimangono la quota salvezza più alta in tempi recenti.

E’ forse il tecnico più legato ad un calcio offensivo di quelli presi in considerazione in questo giro di orizzonte a 360 gradi compiuto da Macia. Si unisce come candidato ad una lista in cui spicca sempre Filippo Inzaghi, la cui situazione è tuttavia legata alle incertezze della Reggina, che avrebbe saldato le pendenze poco più di un’ora prima del termine per l’iscrizione al campionato e che rimane in attesa di capire cosa ne penserà la Covisoc, che ha tempo fino al 30 giugno per esprimersi. Intanto oggi si sono dimessi presidente e amministratore delegato in vista, pare, di un cambio di proprietà.

