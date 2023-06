Il grande falò di Tenerano saluta l’estate

Falò, camminate sui carboni ardenti, riti propiziatori, antiche tradizioni e gastronomia per abbracciare il solstizio d’estate. Tenerano, piccolo borgo ancorato sulle rocce del comune di Fivizzano, riscopre il suo passato per accendere le luci sul suo presente.

In vista del simposio dell’inclusività “Arte nell’Arte” a partire dal prossimo 30 luglio e fino al 6 agosto 2023, una delle novità della vivace comunità, ecco un altro fine settimana denso di magia e poesia, spettacolo e suggestioni promosso dall’Associazione Culturale Tenerano. Tutto ruota attorno alla festa di San Giovanni, santo patrono di Tenerano. Gli abitanti ed amici del paese, come accadeva un tempo, si ritrovano attorno al grande falò nella piazza principale per salutare l’estate e camminare sui carboni ardenti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com