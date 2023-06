Incontro sull’ospedale di Albenga, Mai (Lega): “No alle strumentalizzazioni politiche. Andiamo tutti uniti per il bene del nostro territorio”

Albenga. “No alle strumentalizzazioni politiche. Andiamo tutti uniti per il bene del nostro territorio”. Lo dichiara Stefano Mai, capogruppo della Lega in consiglio regionale, in vista dell’incontro riguardante l’ospedale di Albenga in programma domani giovedì 22 giugno alle 10 nella sede della Regione Liguria.

“Domani si terrà l’incontro che ho tanto richiesto all’assessore alla sanità per discutere del futuro dell’ospedale di Albenga – ricorda Mai – Saranno presenti, oltre al sottoscritto e a Gratarola, anche i sindaci dei 20 comuni savonesi che gravitano attorno al Santa Maria di Misericordia più 4 sindaci dell’imperiese, che per collocazione geografica del loro comune, hanno nell’ospedale di Albenga il luogo più vicino per ricevere un primo soccorso in caso di necessità”.

