Maturità, studenti in bilico tra Quasimodo e Moravia. Ma anche le tracce su Whatsapp e Angela sono state scelte da molti

Si è alzato il sipario sul centenario degli esami di Stato. Dopo un secolo dalla riforma scolastica apportata da Giovanni Gentile, anche alla Spezia i maturandi hanno dovuto scegliere tra le sette tracce proposte dal ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara.

Tra esse c’erano le due di analisi del testo che comprendevano rispettivamente un brano tratto da “Gli indifferenti” di Alberto Moravia e la poesia “Alla nuova luna” dell’ermetico Salvatore Quasimodo. Per il testo argomentativo, invece, le tre opzioni vertevano su uno scritto del compianto divulgatore scientifico Piero Angela, tratto dal libro “Dieci cose che ho imparato”; su un brano di Orianna Fallaci tratto da “Intervista con la storia” e su una traccia di carattere storico che prende spunto dal libro di Federico Chabod “L’idea di Nazione”. Infine, i temi di attualità: un articolo del giornalista Marco Belpoliti “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp” e una lettera aperta rivolta dal mondo accademico a Patrizio Bianchi (ex ministro dell’Istruzione) che invitava a reintrodurre le prove scritte alla Maturità, lettera scritta durante la pandemia da Covid.

I taccuini di Città della Spezia sono andati fuori da alcuni istituti per immortalare le impressioni, le emozioni e i pareri dei ragazzi.

Fuori dal liceo classico Lorenzo Costa, alle 12 e 30, il primo a uscire è Francesco Laviosa della 5^ A, che racconta: “Ho scelto la traccia B2, il testo di comprensione su Piero Angela. Mi interessava l’argomento e mi sembrava più lineare rispetto agli altri. Con questi esami si sta chiudendo un percorso di cinque anni, è un dispiacere ma anche un sollievo. Ora la testa va alla seconda prova. In futuro mi piacerebbe frequentare l’università di Design del prodotto industriale a Bologna”.

A seguirlo, sotto un sole quasi allo zenit, c’è il suo compagno di classe Nicola Guccinelli, che con indosso gli occhiali da sole afferma sollevato: “Le tracce mi sono piaciute, io ho scelto l’analisi del testo su Moravia e la borghesia. Mi sento pronto anche per la seconda prova; la notte prima degli esami è andata bene, ero rilassato e senza preoccupazioni, sapevo che sarebbe andato tutto liscio, cosa che poi è successa”.

Dello stesso parere non è Alessia Guarino, della 5^ E: “Io ho scelto la traccia sui social network. Ho provato molto stress prima di entrare in aula ma la prova in sé non è stata difficile. Dato che faccio parte della nuova generazione, io stessa posso affermare che l’uso di questa tecnologia non faccia bene al nostro cervello: possiamo riassumere così. In futuro? Vorrei andare a Pisa a fare Lingue e letterature straniere”.

Sono all’incirca le 13 quando escono anche Giovanni Paolo Bini e Giulia Brilli, entrambi della 5^ A.

“Tipologia A2, Moravia. Sicuramente non semplice – spiega lui – ma eravamo preparati e in grado di farla, seppur doveva essere una maturità semplice ci aspettavamo autori un po’ più classici. Ieri sera ci siamo ritrovati qui e poi abbiamo cercato di dormire, anche se non è stato per niente facile”. La compagna di classe, un poco stizzita, al contrario lamenta: “Ho scelto la tipologia C2 perché non mi aspettavo molto questi autori, non ero preparata su queste proposte e mi sono buttate sull’ultima. Anche perché durante l’anno non li abbiamo affrontati. Invece la traccia che parlava della percezione dell’attesa e dell’utilizzo della messaggistica su Whatsapp e quanto tempo ci mettiamo a rispondere, devo dire che mi ha soddisfatta”.

Alle 13 e 30 siamo davanti al liceo Antonio Pacinotti, dove scambiamo qualche parola con alcuni genitori in attesa dell’uscita dei propri figli.

La prima studentessa che incontriamo è Valentina Gianfrancesco, della 5^ S: anche lei paventa qualche malumore per la scelta di autori non affrontati durante l’anno. “Ho puntato sulla tipologia C2, sull’attesa nel mondo moderno che rispetto al passato è cambiato anche a causa della tecnologia. Invece le tracce di analisi del testo le ho escluse a priori perché sono usciti autori che non avevamo studiato durante l’anno. Ieri sera? Ero a casa, a Levanto: sono stata con i miei genitori”.

Della stessa idea però non è Pietro Veo, della 5^ D: “Ho scelto la traccia A1 su Quasimodo. Nell’analisi la quinta domanda era un po’ ostica, parlava del termine finale, la parola amen contestualizzata alla poesia. Prima di tutto ho cercato sul vocabolario cosa significasse, poi ho parlato della questione della preghiera e della religione e del confronto tra il limite dell’umano e il potere infinito di dio. Noi a differenza di altri abbiamo affrontato Quasimodo nel programma. Ieri sera eravamo qui a cantare tutti insieme, è stato bello”.

Poi tocca Pietro Massimo Lenelli, anch’egli alunno della 5^ D, che rilassato racconta la notte appena trascorsa: “Ieri sera ho fatto in giro in centro, poi sono andato alle Grazie. Per stemperare la tensione ho bevuto una birra con gli amici. Stamattina mi sono preso il giusto tempo per decidere quale traccia affrontare e mi sono sentito pronto su Quasimodo. Lo avevamo affrontato durante l’anno sulle questioni relative alla guerra. Penso sia andata bene, ora la testa è già a domani”.

Sono quasi le 14 quando raggiungiamo l’uscita del liceo Giuseppe Mazzini e incontriamo Emma Licordari, studentessa della 5^ H. “Ho scelto il testo argomentativo, un argomento delicato: la reintroduzione delle prove scritte rispetto al periodo Covid. Ho fatto un po’ di antitesi e confutazioni su chi era contro e su chi era a favore – racconta – sviluppando le prove a favore di chi era a favore. Mi piacerebbe prendermi un anno sabbatico per lavorare all’estero e poi frequentare Economia in Francia o in Italia. Ieri sera la mia notte prima degli esami l’ho trascorsa a fare la babysitter a un bambino”.

A scendere le scale subito dopo è un trio della 5^ E, composto da Linda Mulattieri, Veronica Giuliani e Martina Teddi, che nell’ordine hanno scelto. Linda ha optato per la traccia sul testo di Piero Angela e sull’intelligenza artificiale, anche perché si aspettava una cosa del genere, mentre le compagne di classe hanno virato su Moravia. “Sono riuscita a collegarmi a Svevo e a Pirandello: non me l’aspettavo – dichiara Veronica – ma sono riuscita a ricondurlo ad autori che a me piacciono e su cui ero preparata”. Strategia simile per Martina: “Sono riuscita a collegare il testo dato a Svevo grazie alla prefazione dell’apocalisse cosmica anche se avrei preferito autori più vicini a noi in modo di riuscire ad argomentare meglio il compito in base a quello che avevamo studiato durante l’anno”.

Con serenità o con qualche patema d’animo, con la conoscenza dell’argomento oppure tirando fuori un po’ di inventiva, i giovani spezzini che si apprestano a lasciare la pubertà hanno messo alle spalle il primo scoglio di questo esame in tre atti, la prima grande verifica che la vita pone di fronte a ognuno. La prima di una lunga serie.