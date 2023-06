Nell’estate sarzanese ci sarà anche un omaggio a Franco Fanigliulo

Fra i molti eventi estivi di Sarzana ce ne sarà anche uno in omaggio a Franco Fanigliulo che sarà ricordato il 15 Luglio all’interno del calendario di “Estate in Fortezza” con il concerto-spettacolo di Jonathan Lazzini e Manuel Apice con Fabio Mano e Francesco Mazzali “Stella di mare”. Sarà “un viaggio attraverso la figura del cantautore degli anni Settanta, che univa la canzone alla teatralità dell’interpretazione, protagonista del Festival di Sanremo 1979 con il brano “A me piace vivere alla grande”, che ha collaborato con grandi della musica italiana (Da Zucchero a Vasco Rossi), ha preso parte ad alcune scene del film “Berlinguer ti voglio bene” di Giuseppe Bertolucci con Roberto Benigni, prima di mancare improvvisamente a soli 45 anni. Un concerto che è il tentativo di restituire alla figura dell’artista spezzino lo slancio utile a farne emergere storia, idee e genio da quell’angusta zona d’ombra nella quale troppo spesso si trova relegata la bellezza: un recital che scansa la pedanteria del tributo per travalicare la dimensione della scoperta, attraverso il recupero di brani inediti ed editi della produzione del cantautore ligure che con naturalezza e affinità poetica si legano ai testi di alcuni fra i principali poeti e autori del Novecento”.

“E’ un progetto particolare – spiega il direttore artistico Andrea Cerri – che parte dal nostro territorio per raccontare un personaggio che forse è più conosciuto fuori dalla Spezia che non nella sua città. Abbiamo scelto con entusiasmo di sostenere il progetto ideato e pensato da un gruppo di giovani artisti e teatranti della zona. Vorremmo provare a creare uno spettacolo che possa girare anche fuori provincia”.

“Stella di mare – aggiunge Jonathan Lazzini – è una demo di Fanigliulo che si trova solo su YouTube ma la cosa più rilevante è che Manuel Apice possiede degli inediti di Franco (testi e brani) che saranno parte integrante di un concerto al quale uniremo canzoni al teatro con brani scelti da Ungaretti, Carver ed altri, che si sposano con i temi delle sue canzoni senza però creare didascalie, vogliamo ricreare un’atmosfera prettamente italiana di una provincia che si vede come metropoli ma allo stesso tempo cerca di conservare un’umanità che forse nella metropoli sparisce”.

