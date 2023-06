Percorsi lenti tra la piana e le colline castelnovesi alla scoperta di storia e cultura

Per il terzo anno consecutivo il Comune di Castelnuovo Magra in collaborazione con AGTL – La Spezia ripropone “In cammino, percorsi lenti tra la piana e le colline castelnovesi”, percorsi di approfondimento sulla storia territoriale, attraverso escursioni nel verde, in collina e in pianura.

Utilizzando le sponde del canale irrigatorio, le montà, i sentieri che salivano al borgo, che salgono al centro storico, o parte della rete sentieristica che conduce alle frazioni collinari (antichi insediamenti del comprensorio comunale), andremo alla ricerca dei segni lasciati dal tempo e dalle generazioni che ci hanno preceduto. Con lentezza, vivendo il paesaggio anche nella sua complessità, cercheremo di entrare nello “spirito dei luoghi”.

