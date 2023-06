Politiche giovanili, assegnati a 11 vincitori i 300mila euro di “Centri giovani di nuovo al via” e pubblicati i primi risultati di “Giovani e progetti”

Liguria. Sono stati presentati gli undici vincitori dell’avviso pubblico “Centri giovani di nuovo al via!” nell’ambito del progetto “Giovani della Liguria… Restart!” promosso da Regione Liguria per sostenere i giovani del territorio attraverso l’erogazione di 300mila euro a fondo perduto. Con l’occasione sono stati pubblicati anche i primi risultati di “Giovani e Progetti”, un ampio lavoro di indagine promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili per mettere in campo nuovi modelli d’azione dedicati alla popolazione più giovane.

“Le istituzioni devono promuovere processi e progettualità adeguati per i nostri giovani a fronte del mutato contesto ambientale, sociale, economico, tecnologico e lavorativo – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili di Regione Liguria Simona Ferro. – L’avviso pubblico e l’indagine avviati rappresentano solo l’inizio di un importante percorso verso una programmazione regionale e modelli d’azione sempre più efficaci”.

» leggi tutto su www.ivg.it