Questa mattina contatti con Luca D’Angelo, sfiorò la serie A a Pisa

In Via Melara si prosegue con la caccia al nuovo allenatore, che presto verrà scelto dalla società e dal duo Macìa-Melissano, in queste settimane al lavoro nel valutare diversi tecnici alla caccia del profilo che maggiormente rispettasse le caratteristiche cercate per la ripartenza dalla Serie B del club. In attesa di sviluppi su altri fronti, in mattinata ha fatto pervenire il suo curriculum in sede anche Luca D’Angelo, fresco di esonero dal Pisa dopo un quinquennio di ottimi risultati.

Cinquantuno anni, D’Angelo ha interrotto il suo percorso in Toscana a giugno, dopo il mancato raggiungimento dei play off a seguito di un mediocre finale di campionato, che ha escluso i nerazzurri dalle migliori otto di B. Grande sostenitore del 4-3-1-2, D’Angelo ha raggiunto la finale play off solo un anno fa sempre alla guida del Pisa, battuto dal Monza di Berlusconi e Galliani dopo una corsa incredibile che ha visto i toscani chiudere al terzo posto in campionato.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com