Signorini nuovo ad di Iren? Bucci: “Non ho indicato nessuno”. Le ipotesi per la successione

Genova. Continuano a rincorrersi le indiscrezioni sulla nomina di Paolo Emilio Signorini, attuale presidente dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale, ad amministratore delegato di Iren. E oggi il sindaco Marco Bucci, a margine del sopralluogo al Waterfront in vista dell’arrivo di The Ocean Race, ha risposto seccamente: “Non pensavo che avessero scelto l’ad di Iren. Io non ho indicato assolutamente nessuno e non parliamo di queste cose dal momento che è un’azienda quotata in borsa. Anzi, mi stupisco che voialtri lo chiediate”, si è rivolto ai giornalisti prima di trincerarsi nel silenzio.

A rilanciare l’ipotesi nelle ultime ore è stata la testata online Shipmag, secondo cui il sindaco di Genova, al quale spetta l’indicazione dell’amministratore delegato secondo l’accordo esistente coi Comuni di Torino e Reggio Emilia, avrebbe indicato chiaramente il nome di Signorini nonostante le resistenze del collega piemontese Lo Russo e nonostante le perplessità del viceministro Edoardo Rixi. La posizione è rimasta aperta dopo i saluti di Gianni Vittorio Armani, chiamato a dirigere Enel Grids, la divisione globale di Enel dedicata alla gestione del servizio di distribuzione elettrica nel mondo.

